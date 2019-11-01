- Pakistan'da hükümet karşıtı protestolar İslamabad'a ulaştı

İSLAMABAD - Pakistan'da muhalefetin seçimlerde usulsüzlük iddiaları ve kötü ekonomiyi protesto etmek için başlattığı hükümet karşıtı eylemler kapsamında toplanan kalabalık başkent İslamabad'a ulaştı. Pakistan'da muhalefetin 28 Ekim'de başlattığı hükümet karşıtı eylemler sürüyor. Başbakan Imran Khan'ın istifa etmesini, seçimlerin yenilenmesini, vergilerin düzenlenmesini talep eden protestocular, dün Lahor kentine ulaşmıştı. Lahor'dan İslamabad'a doğru yola çıkan öfkeli kalabalık, başkente ulaştı. İslam Ulema Camiası - Fazl partisinin başı çektiği yürüyüşte hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Bayraklarla İslamabad'a gelen yüzlerce kişi trafiği de durma noktasına getirdi.İslamabad'da bugün eğitime 1 gün ara verilirken, Rawalpindi-Pakistan arasındaki metrobüs seferleri belirsiz bir süre için askıya alındı.

Kaynak: İHA