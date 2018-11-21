Pakistan'da İkinci Patlama: 3 Çocuk Öldü

Pakistan
'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde 4 çocuk tarafından bulunan bir havan mermisi infilak etti. Patlama sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Matta Tehsil kentine bağlı bir kasabada 4 çocuk arazide buldukları bir havan mermisi ise oynarken mermi infilak oldu. Patlama sonucu çocukların 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ise yaralandı. Polis
yaptığı açıklamada olayı doğrularken, yaralanan çocuğun tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gün içerisinde Pakistan'ın Belucistan vilayetinde bir camide meydana gelen patlamada da 10 kişi yaralanmıştı. - İSLAMABAD
Hayber,Pakistan
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:25