Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve 2.700'ün üzerine kişinin hayatına sebep olan koronavirüs şimdi de Pakistan 'da görüldü. Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter 'dan yaptığı açıklamada yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti.

SAĞLIK BAKANI SON DURUMU AÇIKLADI

Koronavirüs bulaşan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında" ifadesini kullandı. Mirza, konuya ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden birinin İran'ı ziyaret ettikten sonra Karaçi'ye gelen 22 yaşında bir erkek olduğunu kaydederken, diğer kişiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla yayılmıştı. Koronavirüs Çin'den sonra Avrupa dahil bir çok ülkede görüldü. Bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.