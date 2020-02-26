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Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Çin'de ortaya çıkan kısa sürede Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan koronavirüs bu kez Pakistan'da görüldü

26.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:30

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve 2.700'ün üzerine kişinin hayatına sebep olan koronavirüs şimdi de 'da görüldü. Sağlık Bakanı Zafer Mirza, 'dan yaptığı açıklamada yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti.

SAĞLIK BAKANI SON DURUMU AÇIKLADI

Koronavirüs bulaşan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında" ifadesini kullandı. Mirza, konuya ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden birinin İran'ı ziyaret ettikten sonra Karaçi'ye gelen 22 yaşında bir erkek olduğunu kaydederken, diğer kişiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla yayılmıştı. Koronavirüs Çin'den sonra Avrupa dahil bir çok ülkede görüldü. Bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.

Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

fahrettin koca, Pakistan, Twitter, Güncel

Kaynak: AA


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