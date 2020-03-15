Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide Kovid-19 tespit edildi
Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
15.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:38
Pakistan 'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönen kişilerden 16'sına Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi. Söz konusu vakalarla birlikte ülkedeki Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 51'e yükseldiği kaydedildi.
Virüs önlemleri kapsamında başkent İslamabad'da 23 Mart'ta "Pakistan Milli Günü" kapsamında yapılması planlanan askeri geçit töreni de iptal edildi.
Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönen kişilerden 16'sına Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi. Söz konusu vakalarla birlikte ülkedeki Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 51'e yükseldiği kaydedildi.
Virüs önlemleri kapsamında başkent İslamabad'da 23 Mart'ta "Pakistan Milli Günü" kapsamında yapılması planlanan askeri geçit töreni de iptal edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Güncel
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