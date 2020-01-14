Haberler » Güncel » Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı - Haber

Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı

Pakistan'da pazar gününden bu yana yağan yoğun kar nedeniyle çöken çatıların altında kalarak ya da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği belirtildi.

14.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:44Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı
'da pazar gününden bu yana yağan yoğun kar nedeniyle çöken çatıların altında kalarak ya da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği belirtildi.
Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çatıların altında kalan 22 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek yolların ve havalimanının da kar yüzünden kapandığını kaydetti.
Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir ile Sindh ve Pencap eyaletlerinde ise yoğun yağışlar su baskınlarına neden oldu.
Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Keşmir'de 15 kişi su baskınlarında hayatını kaybetti, Sindh eyaletinde bir, Pencap'ta ise üç kişi öldü.
Asker kurtarma çalışmalarına katıldı
Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.
Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.
Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34  Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışı - Haber
11:34  Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haber
11:33  Doğu buz kesti: Göle - 25,8 - Haber
11:30  Bu çocuklar neden yandı? - Haber
11:29  Tarihi okulun bir sınıfını müzeye çevirdiler - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:37:00