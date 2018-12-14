Pakistan'da Konvoya Ateş Açıldı, 6 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan
'da askeri konvoya açılan ateş sonucu 6 asker hayatını kaybetti, 14 asker de yaralandı.
Pakistan'nın Belucistan eyaletinin İran
sınırı yakınlarında askeri konvoya açılan yapılan silahlı saldırı sonucu 6 askerin hayatını kaybettiği 14 askerin de yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olay hakkında resmi makamlardan henüz açıklama gelmezken bazı basın kuruluşları saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun üstlendiğini duyurdu.
Geçtiğimiz ay Pakistan'ın Karaçi
kentindeki Çin
Konsolosluğu'na düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıyı da Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlenmişti. - İSLAMABAD
Pakistan
14 Aralık 2018 Cuma 20:37