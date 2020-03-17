Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm
Pakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.
17.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:11
Pakistan 'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.
Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsüne ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.
Pencap eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Rashid ise ölen kişinin kritik bir durumda hastaneye getirildiğini ve daha önce İran'a seyahat ettiğini tespit ettiklerini ifade etti.
Ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı ise 194'e yükseldi. - İSLAMABAD
Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsüne ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.
Pencap eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Rashid ise ölen kişinin kritik bir durumda hastaneye getirildiğini ve daha önce İran'a seyahat ettiğini tespit ettiklerini ifade etti.
Ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı ise 194'e yükseldi. - İSLAMABAD
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Pakistan, Güncel
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