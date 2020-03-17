Menü
Haberler ›› Güncel ››Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm - Güncel

Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm

Pakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

17.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:11
Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm
Pakistan 'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsüne ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.

Pencap eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Rashid ise ölen kişinin kritik bir durumda hastaneye getirildiğini ve daha önce İran'a seyahat ettiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı ise 194'e yükseldi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Pakistan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu