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Pakistan'da koronavirüs cezaevlerine sıçradı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'da cezaevlerinde kalan 49 mahkumda virüs görüldüğü açıklandı.

06.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:32
Pakistan'da koronavirüs cezaevlerine sıçradı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan 'da cezaevlerinde kalan 49 mahkumda virüs görüldüğü açıklandı.
Pakistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte vaka sayısı 397 artışla 3 bin 469'a yükselirken, ölü sayısı ise 5 kişi artarak 50'ye ulaştı.
Ülke genelinde virüsün ilk görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 257 kişi iyileşirken, son 24 saatte 1933 test yapıldı.
Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap Başbakanı Osman Buzdar, gelişmelere ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde virüse yakalanan vatandaşların yaklaşık 300'ünün eyaletlerinde yaşadığını kaydetti.
Buzdar, eyalette 1493 vaka görüldüğünü, cezaevlerinde bulunan 49 mahkumun da virüse yakalandığını ve karantinaya alındığını söyledi.
Söz konusu paylaşım, salgının ülkedeki cezaevlerinde görülmesine ilişkin ilk açıklama olurken, Anayasa Mahkemesinde mahkumlara izin verilmesi ya da bazı suçlardan ceza alanların serbest bırakılmasına ilişkin başvuru görüşüldü.
Avukat Havaja Haris'in başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesinin alacağı karar sonucunda tutuklu yargılananlar ile bazı suçlardan ceza alanların serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Pakistan, Güncel
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