Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası başkent İslamabad'da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına İmran Han başkanlık etti.
13.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:47
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan 'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası başkent İslamabad'da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına İmran Han başkanlık etti. Toplantı sonrası Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, koronavirüs önlemleri kapsamında üç hafta boyunca eğitime ara verildiğini açıkladı. Mahmood ayrıca, eğitime verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağına 27 Mart'ta karar verileceğini ekledi.
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Kaynak: AA
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