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Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100'ü aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye çıktı.

15.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:10
Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100'ü aştı
Pakistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, son 24 saatte ölü sayısı 11 artarak 107'ye, vaka sayısı da 272 artarak 5 bin 988'e yükseldi.
Ülkede ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 1446 kişi sağlığına kavuştu.
Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap, 2 bin 945 kişi ile ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de de 46 vakaya rastlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Pakistan, Güncel
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