Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıldı

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 2 hafta daha süreceğini söyledi.

14.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:10
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıldı
Pakistan Başbakanı İmran Han , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 2 hafta daha süreceğini söyledi.
Ulusal Koordinasyon Komitesi toplantısı ardından konuşan Han, salgınla mücadelede alınan kararların büyük oranda uygulandığını ve virüsün yayılma hızının yüzde 30'lara gerilediğini ifade etti.
Başbakan Han, 13 Mart'tan itibaren eğitim, ticaret ve seyahat alanında 1 aylığına uygulanan kısıtlamaların iki hafta daha uzatıldığını açıkladı.
Salgının ikinci dalgasını engellemek amacıyla halkı izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etme noktasında uyaran Han, bazı ticari işletmelerin çalışmasına izin vereceklerini bildirdi.
İnşaat sektörünün çalışmalarına başlayacağını kaydeden Han, eyaletlerin bu kararı uygulamama hakkı bulunduğunu dile getirdi.
Han, ramazan ayında virüsün yayılmasını önlemek için atılacak adımların din alimleriyle görüşülerek karara bağlanacağını vurguladı.
Başbakan Han, salgın ve ramazan nedeniyle stokçuluk yapan ve temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını artıranlara karşı da yeni cezalar getirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, Han, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:57: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri - Haber 18:56: Depremin kayıp çocuklarını anlatan "45 saniye" internetten yayınlandı - Haber 18:56: Etiyopya Başbakanından koronavirüsle mücadelede desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü - Haber 18:56: Karabük'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Haber 18:53: Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber