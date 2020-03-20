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Pakistan'da maden ocağında patlama: 7 ölü, 4 yaralı

Pakistan'da bir maden ocağından meydana gelen patlamada 7 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

20.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:50
Pakistan'da maden ocağında patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Pakistan 'da bir maden ocağından meydana gelen patlamada 7 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaleti Qetta kentinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 7 maden işçisi hayatını kaybettiği, 4 madenci de yaralandı. Yaralı işçiler kurtarma ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Pakistan Maden ve Çalışma Federasyonu Genel Sekreteri Sultan Han, yaptığı açıklamada patlamaya madende meydana gelen gaz kaçağının neden olduğunu belirtti. Genel Sekreter Han, kazada ölen ve yaralanan madencilerin izin gününde zorla çalıştırıldıklarını ifade etti.
Pakistan, maden kazalarının sıkça yaşandığı bir ülke konumunda ve bunun ana nedeni olarak zayıf altyapı ve düşük güvenlik standartları gösteriliyor.
(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Pakistan, Maden, İşçi, Güncel

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