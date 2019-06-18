Pakistan'da mahsur kalan 7 dağcıdan 6'sı kurtarıldı

Pakistan
'ın İşkoman Vadisi'nde düşen çığ sonucu mahsur kalan 7 dağcıdan 6'sı kurtarıldı, birinin cesedi bulundu.
Ülkenin kuzeyindeki Ghizar bölgesindeki 3 bin 500 metre rakımlı İşkoman Vadisi'nde dün düşen çığ nedeniyle mahsur kalan 4'ü İtalyan 7 dağcıya bugün helikopterle yapılan operasyonla ulaşıldı.
Dağcılık ve tırmanma sporları alanında faaliyet gösteren Pakistan Alp Kulübünün Sekreteri Karrar Haidri, Muhammed İmtiyaz isimli Pakistanlı dağcının cesedine ulaşıldığını, sağ bulunan 6 dağcının helikopterle Gilgit'teki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Pakistan'da son olarak martta dünyanın en yüksek dokuzuncu dağı olan Nanga Parbat'a tırmanmaya çalışan İtalyan Daniele Nardi ve İngiliz Tom Ballard hayatını kaybetmişti.