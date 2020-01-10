Haberler » Güncel » Pakistan'da medresede patlama: 15 ölü - Haber

Pakistan'da medresede patlama: 15 ölü

Pakistan'ın Belcucistan eyaleti başkenti Kuetta'da bir medrese içindeki mescitte yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

10.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:16Pakistan'da medresede patlama: 15 ölü
'ın Belcucistan eyaleti başkenti Kuetta'da bir medrese içindeki mescitte yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Abdulrezzak Çima'nın ulusal basınla paylaştığı bilgiye göre, patlama kentin Gusabad bölgesindeki bir medresede meydana geldi.

Patlama sebebiyle biri polis, biri de medrese imamı 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çima, yaralanan 19 kişiden 3'ünün ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden ve ismi Amanullah olarak açıklanan polisin oğlunun da bir ay önce bir terör örgütü tarafından vurularak öldürüldüğünü söyleyen Çima, "Amanullah'ın oğlunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sonuna gelmiştik. Bu saldırının arkasında da aynı grubun olup olmadığını araştıracağız." ifadelerini kullandı.

Belucistan Eyalet Valiliği Sözcüsü Liyakat Şahvani, saldırının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.
Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, yaklaşık 60 kişinin patlamanın yaşandığı medresenin mescidinde akşam namazı kılmak için hazır bulunduğunu anlattı.

Patlamanın namazın başlamasının hemen ardından ilk safta yaşandığını söyleyen görgü tanıkları, bazı kişilerin de izdiham nedeniyle yaralandığını kaydetti.

"Gerçek Müslüman olamazlar"
Saldırının ardından Pakistan hükümeti ve ordusundan kınama açıklamaları yapıldı. Pakistan Başbakanlığı, Başbakan İmran Han'ın, yaralananlara her türlü tedavinin uygulanması ve gerekli soruşturmanın başlatılması talimatı verdiğini duyurdu.
Belucistan Eyalet Başbakanı Jam Kamal ise saldırıyı yapanların dini ve etnik değerleri olmadığını belirterek, "Bunlar sadece teröristtir ve en ağır cezayı hak ediyorlar. Birçok sivil ve askeri kurban vererek elde ettiğimiz huzuru kimsenin yok etmesine izin vermeyiz." dedi.
Belucistan Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Langove ise terör örgütlerinin halkta panik yaratmak istediğini belirterek, "Teröristler ibadethaneleri kolay hedef görüyorsa biz de ibadethaneler çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağız." diye konuştu.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ise yaptığı açıklamada, "Pakistan ordusu tarafından sivil kurumlar ve polise gerekli destek verilecektir. Masum Müslümanları camide hedef alanlar asla gerçek Müslüman olamazlar." ifadelerini kullandı.

Eyalette bu hafta yaşanan diğer bir saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı. Saldırı, sınır muhafızları aracı yakınlarına park etmiş bir motosiklete bağlı el yapımı patlayıcını infilak etmesiyle gerçekleşmişti.

Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:15  Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Haber
23:15  İNŞAAT SIRASINDA KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI (2) - Haber
23:15  Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Haber
23:15  Soylu: "O insanların yeniden kendi hayatlarıyla buluşabilmeleri için çaba sarfediyoruz" - Haber
23:13  Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:17:33