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Pakistan'da medresede patlama: 9 ölü

Pakistan'ın Kuetta kentinde bir medresedeki patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

10.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:54Pakistan'da medresede patlama: 9 ölü
'ın Kuetta kentinde bir medresedeki patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
yetkilisi Abdulrezzak Çima'nın ulusal basınla paylaştığı bilgiye göre, patlama kentin Gusabad bölgesindeki bir medresede meydana geldi.
Patlama sebebine ve patlayıcı türüne ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmadığını belirten Çima, biri polis 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.
Patlamayla ilgili açıklama yapan Belucistan Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Langove terör şüphesinden söz ederek, "İç ve dış düşmanlarımız halkta panik yaratmak istiyor ve ülkemizin gelişmesine engel olmak istiyor." diye konuştu.
Eyalette bu hafta yaşanan diğer bir saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, sınır muhafızları aracı yakınlarına park etmiş bir motosiklete bağlı el yapımı patlayıcını infilak etmesiyle gerçekleşmişti.

Pakistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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