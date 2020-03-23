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Pakistan'da Milli Gün etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle yapılmadı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Milli Gün kutlama etkinlikleri iptal edildi.

23.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:04
Pakistan'da Milli Gün etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle yapılmadı
Pakistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Milli Gün kutlama etkinlikleri iptal edildi.
Başta geleneksel askeri geçit töreni olmak üzere çok sayıda toplantı ve etkinlik, vaka sayısındaki artışın yarattığı endişe nedeniyle yapılmadı.
Başbakan İmran Han , Milli Gün dolayısıyla yayımladığı mesajda halka salgına karşı alınan kamusal tedbirlere uyma çağrısında bulundu.
Hükümet, vaka sayısındaki ani artış nedeniyle büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar vermişti. Ülkedeki vakaların neredeyse yarısının görüldüğü güneydeki Sindh eyaletinde yerel yönetim tüm kamuya açık alanların 18 Mart'tan itibaren 15 gün kapalı kalacağını bildirmişti.
Pakistan'da şu ana dek 804 vaka görülürken, 6 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan, Hint Müslüman liderlerin 23 Mart 1940'ta alt kıtada ayrı bir ülke kurma kararını ilk kez dile getirdiği Lahore Kararı'nın yıl dönümünü Milli Gün olarak kutluyor.
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul, Milli Gün vesilesiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lohare Kararı'nın imzalandığı Minare Pakistan Anıtı'nın fotoğrafını "Çok yaşa dostluk." ifadesiyle paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Pakistan, Han, Güncel

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