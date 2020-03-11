Pakistan'da milli gün provaları sırasında F-16 uçağı düştü
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı başkent İslamabad yakınlarında düştü.
11.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:14
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı başkent İslamabad yakınlarında düştü.
Pakistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, İslamabad'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" için yapılacak gösterilerin provası sırasında F-16 jetinin düştüğü kaydedildi.
Uçağın ağaçlık alana düştüğü ifade edilen açıklamada, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, İslamabad'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" için yapılacak gösterilerin provası sırasında F-16 jetinin düştüğü kaydedildi.
Uçağın ağaçlık alana düştüğü ifade edilen açıklamada, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Manşet
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