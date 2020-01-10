Haberler » 3. Sayfa » Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı - Haberler

Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı

Pakistan'da bir minibüsün alev almasıyla çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

10.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:43Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı
'da bir minibüsün alev almasıyla çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kentinde bir minibüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamada, ölenler arasında 1 kadın ve 4 çocuk olduğu bildirildi. Polisin açıklamasına göre, yanan minibüse çarpan bir çekiciyi de alevler sardı.

Yangının nedenini öğrenmek için bomba imha ve itfaiye ekipleri olay yerine çağırılırken, kazanın nedeni ortaya çıkarılamadı. - KARAÇİ

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:40  13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı - Haberler
00:37  Bursa'daki vahşetin zanlıları tutuklandı - Haberler
00:34  Bakan Soylu: Türkiye bugün göçü yönetiyor - Haberler
00:27  Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Haberler
00:18  10 Ocak 2020 Haberleri - Haberler
23:02  Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Haberler
22:49  Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Haberler
22:44  İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi - Haberler
22:44  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Haberler
11.01.2020 00:51:40