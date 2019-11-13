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Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı gösterilerde B planına geçecek

Pakistan'da 27 Ekim'den bu yana muhalefetin hükümet karşıtı protestolarını düzenleyen İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman, taleplerin karşılanmaması nedeniyle "B Planı"nın uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

13.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:34Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı gösterilerde B planına geçecek
'da 27 Ekim'den bu yana muhalefetin hükümet karşıtı protestolarını düzenleyen İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman, taleplerin karşılanmaması nedeniyle "B Planı"nın uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
Karaçi'de başlayan ve 1 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşan Özgürlük Yürüyüşü ile hükümetin istifasını isteyen muhalefet partilerine öncülük eden Fazlurrahman, 2 haftayı aşan gösteriler sonucunda, muhalefetin taleplerinin karşılanmaması üzerine yeni bir strateji uygulayacaklarını söyledi.
Hükümeti "seçimde usulsüzlük yapmakla" eleştiren Fazlurrahman, 1 Kasım'dan bu yana İslamabad'da oturma eylemi yaptıklarını hatırlatarak, "Burada oturmamız A planıydı. Şimdi B planını uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.
B planı, ülkenin önemli yollarının kapatılmasını kapsıyor
Pakistan medyasının JUI-F kaynaklarından edindiği bilgiye göre, B planı, ülkenin önemli yollarıyla başkentin önemli noktalarının kapatılmasını kapsıyor. Planın tüm eyaletlerdeki JUI-F yetkilileriyle görüşmenin ardından hayata geçmesi bekleniyor.
İslamabad polisi, hükümet binalarının bulunduğu bölgelere ve ana yollara girişi engellemek için güvenlik önlemlerini artırdı.
Kentte görev yapan polis sayısı artırılırken bazı yollar protestoların başladığı günden beri konteynerlerde kapalı tutuluyor.

Pakistan, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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