18.06.2019 20:10
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Pakistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Pakistan

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Pakistan'ın Karaçi kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Pakistan'ın Karaçi kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Karaçi'de Cemaat-i İslami Partisi destekçileri, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Parti lideri Siraj ul Haq, yaptığı konuşmada Mursi'nin diktatörlüğe boyun eğmediğini belirterek, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı'nın Filistinlilerin bağımsızlık mücadelelerine destek verdiğini hatırlattı. Pakistan'ın iktidar partisi ve muhalefet partisi de Mursi'nin vefatı sonrasında taziye mesajı yayınlamıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mısır, Pakistan, Muhammed Mursi, Güncel

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