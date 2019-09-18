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Pakistan'da öldürülen çocuklar için protesto

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 çocuğun öldürülmesinin ardından binlerce kişi, sokaklara dökülüp protesto gösterileri düzenledi.

18.09.2019 14:03Pakistan'da öldürülen çocuklar için protesto
Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 çocuğun öldürülmesinin ardından binlerce kişi, sokaklara dökülüp protesto gösterileri düzenledi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde tecavüz edilip öldürüldüğü düşünülen 3 çocuk için binlerce kişi sokağa indi. Chunian'da sokağa inen göstericiler lastik yakarak sloganlar attı. Aynı şekilde öldürüldüğü düşünülen bir çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

Göstericiler, çocuk kaçırma olaylarına karşı protesto gösterileri sırasında Chunian polis karakolunu da sardırdı. Ülkenin barolar birliği, üç çocuğun cesetlerinin dün yetkililer tarafından bulunmasının ardından grev çağrısında bulundu. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, çocukların nasıl öldürüldüğüne ilişkin raporun yayınlanması bekleniyor.

Tecavüz sonrası öldürüldüğünden şüphelenilen çocukların gerekli araştırmaları da sürüyor. - KARAÇİ

Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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