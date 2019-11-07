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Pakistan'da otobüs rikşaya çarptı 13 ölü, 3 yaralı

Pakistan'da otobüs rikşaya çarptı 13 ölü, 3 yaralıPakistan, (DHA)- Pakistan'ın Matiari bölgesinde Hala şehrinde bir yolcu otobüsünün rikşaya çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

07.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:25
Pakistan'da otobüs rikşaya çarptı 13 ölü, 3 yaralı
Pakistan, (DHA)- Pakistan'ın Matiari bölgesinde Hala şehrinde bir yolcu otobüsünün rikşaya çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, Karaçi-Mianvali otoyolunda meydana geldi. Bir yolcu otobüsü, içinde iş yerine giden 16 kişinin bulunduğu rikşaya çarptı. Rikşanın içindeki 13 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu ve tedavilerinin yapılması için Haydarabad Sivil Hastanesi'ne sevk edildikleri bildirildi. Pakistan medyası, yolcu otobüsünün sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığını ve otoyolun bir süre trafiğe kapatıldığını belirtti.
Pakistan'da otobüs rikşaya çarptı 13 ölü, 3 yaralı

Pakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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