Pakistan'da Oyun Oynayan Çocuklar Mayına Bastı: 1 Ölü, 1 Yaralı

14 Aralık 2018 Cuma 10:28



14 Aralık 2018 Cuma 10:28

Pakistan'ın Veziristan eyaletinde 2 çocuğun oyun oynadığı alana döşenen mayın patladı. Çocuklardan birinin mayına basması sonucunda yaşanan patlamada çocuklardan biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.Pakistan'ın Veziristan eyaletine bağlı Mestha köyünde Muhammad Farooq ve Muhammad Afzal adlı iki çocuk oyun oynadığı esnada Farooq'un bastığı mayın patladı. Yaşanan olayda Muhammad Farooq hayatını kaybederken Muhammad Afzal ağır yaralandı. Yaralı çocuk Peşaver'de hastaneye kaldırıldı.Pakistan'ın çeşitli bölgelerde dağınık halde bulunan mayınlar bugüne kadar başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere onlarca insanın ölümüne sebep oldu. - KUZEY VEZİRİSTAN