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Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Ketta kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

30.07.2019 18:30 Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Pakistan'ın Ketta kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Belucistan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Ketta'da bulunan işlek bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İlk bilgilere göre patlamanın kaynağı öğrenilemezken, patlamada polisin hedef alındığı kaydedildi. Belucistan Eyaleti Polis Şefi Mohsin Hassan Butt tarafından yapılan açıklamada yaralıların arasında polislerin de olduğu kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. - İSLAMABAD

Pakistan, Ketta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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