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Pakistan'da patlama: 5 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

21.10.2019 16:38Pakistan'da patlama: 5 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Ketta kentinde bir polis aracına patlayıcı yerleştirilmiş motosikletle saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü polis 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik kordonuna alırken patlamanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yaralıları Ketta Sivil Hastanesi'ne götürdüğü bildirildi. - KETTA

Pakistan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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