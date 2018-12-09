Pakistan'da Patlama: 6 Yaralı

Pakistan
'da Hazreti Muhammed
'in doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi
kentinin Gülistan-ı Jauhar bölgesinde dün gece Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlik sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KARAÇİ
Hz.Muhammed,Pakistan
09 Aralık 2018 Pazar 09:44