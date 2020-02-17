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Pakistan'da patlama: 8 ölü, 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada en az 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

17.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:11Pakistan'da patlama: 8 ölü, 12 yaralı
'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada en az 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentindeki Shara-e-Iqbal caddesinde bir gösteri sırasında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu binaların ve araçların hasar gördüğü kaydedildi.

Polis olay yerini güvenlik kordonuna alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. - KETTA

Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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