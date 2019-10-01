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Pakistan'da sel: 7 ölü, 11 yaralı

Pakistan'da şiddetli yağışların yola açtığı sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

01.10.2019 15:11Pakistan'da sel: 7 ölü, 11 yaralı
Pakistan'da şiddetli yağışların yola açtığı sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin başkenti Lahore'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle bir bina çöktü. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altında kalan en az 4 kişiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çöken binanın çok eski ve hasarlı olduğu konusunda binada yaşayanların daha önce uyarıldığı ancak binayı tahliye etmedikleri belirtildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde ise şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın çatısı çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA), bu yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda 230 kişinin hayatını kaybettiğini, 1890 kişinin yaralandığını açıkladı. - İSLAMABAD

Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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