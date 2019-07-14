14.07.2019 16:16
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Pakistan'da sel felaketi: 4 ölü

Pakistan

Pakistan'da etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'da etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Pencap eyaletindeki Faysalabat, Rawalpindi, Gujranwala, Lahor, Sargodha, Sahiwal kentleri ile Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Malakand, Hazara, Peşaver kentlerinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, evler ve caddeler sular altında kaldı, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Lahor'da bir kişinin evin çatısının çökmesi sonucunda hayatını kaybettiği, Faysalabat'ta ise 3 kişinin elektrik çarpması sonucu öldüğü belirtildi. - LAHOR
Kaynak: İHA
Pakistan, Hayber, Lahor, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:31   Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu
17:25   Giresun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 8 yaralı
17:21   Giresun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 6 yaralı
17:11   PKK'nın tuzakladığı EYP'leri komandolar böyle patlattı
17:09   Zor Mağar'da duman paniği
17:07   KKTC'de denizde boğularak hayatını kaybeden aile toprağa verildi
17:02   Çorum'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama