14.07.2019 16:34
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- Pakistan'da Sel Felaketi: 4 Ölü

- Pakistan'da sel felaketi: 4 ölüLAHOR - Pakistan'da etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Pakistan'da sel felaketi: 4 ölü
LAHOR - Pakistan'da etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Pencap eyaletindeki Faysalabat, Rawalpindi, Gujranwala, Lahor, Sargodha, Sahiwal kentleri ile Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Malakand, Hazara, Peşaver kentlerinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, evler ve caddeler sular altında kaldı, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.
Lahor'da bir kişinin evin çatısının çökmesi sonucunda hayatını kaybettiği, Faysalabat'ta ise 3 kişinin elektrik çarpması sonucu öldüğü belirtildi. - Pakistan'da Sel Felaketi: 4 Ölü
Kaynak: İHA
Pakistan, Lahor, Güncel

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