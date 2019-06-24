24.06.2019 16:37
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Pakistan'da sel: Yüzlerce insan tahliye edildi

Pakistan

Pakistan'ın Pencap şehrinde muson yağmurları sele neden oldu.

Pakistan 'ın Pencap şehrinde muson yağmurları sele neden oldu. Selden etkilenen yüzlerce insan tahliye edilerek acil yardım kamplarına yerleştirildi.

Pakistan'ın Pencap şehrinde muson yağmurları nedeniyle Chenab Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel Jhang ilçesinin birçok bölümünü sular altında bıraktı. İlçede yüzlerce insan Bölge Sağlık İdaresinin kurduğu acil yardım kamplarına yerleştirilirken, selden etkilenen insanların tahliyesine devam ediliyor. Bölge Sağlık İdaresi, Jhelum Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle durumdan etkilenen köyler için acil durum kampları oluşturdu.

Bölge Sağlık İcra Kurulu Başkanı Dr Sami Ullah, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ullah, etkilenen çeşitli bölgelerin sakinlerine tıbbi yardım sağlamak amacıyla Haveli Şeyh Raju Lisesinde sağlık yardım kampları kurulduğunu söyledi.

Hukuk, Parlamento İşleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Raja Basharat, Pencap Başbakanı Usman Buzdar'ın sel baskınları nedeniyle insanların ve mallarının korunması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdiğini söyledi. - İSLAMABAD
Kaynak: İHA
Pakistan , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:41 Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde yangın çıktı
17:40 Boşanma davası devam eden karısını bıçaklayan koca tutuklandı
17:39 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
17:39 Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
17:36 Yük treni minibüse böyle çarpmış
17:35 Gezi olaylarının sanıkları hakim karşısına çıktı
17:34 Tüfekle vurulan güvercin otele sığındı