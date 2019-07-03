03.07.2019 14:27
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Pakistan'da 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 4 ölü 31 kayıp

Pakistan

Pakistan'ın İndus Nehri'nde 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 31 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Pakistan'ın İndus Nehri'nde 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 31 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Rescue 1122 Acil Servis sözcüsü Bilal Ahmed, Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen olayda Şangla-Haripur arasında yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu söyledi.

15 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU

Teknede 50 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 4'ünün cesedine ulaşıldığını kaydeden Ahmed, 15 kişinin ise yüzerek kurtulduğunu kaydetti.

Haripur Emniyet Müdür Yardımcısı Arab Gul de 31 kişinin kayıp olduğunu söyleyerek, kurtarma çalışmalarına polis, asker ve bölge halkının katıldığını aktardı.

TEKNEDEKİLERİN HEPSİ AKRABA

Pakistan medyasına konuşan bir vatandaş ise teknedekilerin çoğunun Şangla'nın Dedal Kamaç bölgesinden ve hepsinin akraba olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Acil Servis, Pakistan, Hayber, Güncel

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