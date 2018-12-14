Pakistan'da Terör Operasyonu

Pakistan
'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen terör operasyonunda, 6 asker yaşamını yitirdi, 4 terörist de ölü ele geçirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Vakai bölgesinde, teröristlerin saklandığı istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı.
Teröristlerce daha önce yola gizlenmiş bomba, operasyon bölgesine giden askeri araçların geçişi sırasında patlatıldı.
Saldırıda 6 asker hayatını kaybederken, patlamanın ardından çıkan çatışmada 4 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.
Pakistan
14 Aralık 2018 Cuma 22:07