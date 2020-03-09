Pakistan'da terörle mücadele operasyonunda bir albay hayatını kaybetti
Pakistan'ın kuzeybatısında Pakistan Talibanı'na yönelik operasyonda bir albay yaşamını yitirdi, 2 militan öldürüldü.
09.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:24
Pakistan 'ın kuzeybatısında Pakistan Talibanı'na yönelik operasyonda bir albay yaşamını yitirdi, 2 militan öldürüldü.
Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Tank bölgesinde terörle mücadele operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, teröristlerin, bölgeyi güvenlik çemberine alan askerlere ateş açtığı belirtildi.
Bir albayın hayatını kaybettiği operasyonda 2 militanın öldürüldüğü ifadesine yer verilen açıklamada, teröristlerin sığınaklarda gizlediği çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.
Pakistan Talibanı'na yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700 asker hayatını kaybetti.
Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Tank bölgesinde terörle mücadele operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, teröristlerin, bölgeyi güvenlik çemberine alan askerlere ateş açtığı belirtildi.
Bir albayın hayatını kaybettiği operasyonda 2 militanın öldürüldüğü ifadesine yer verilen açıklamada, teröristlerin sığınaklarda gizlediği çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.
Pakistan Talibanı'na yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700 asker hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Pakistan'da terörle mücadele operasyonunda bir albay hayatını kaybetti
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