20.06.2019 16:41
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Pakistan'da tren kazası: 3 ölü

Pakistan

Pakistan'ın Haydarabad şehrinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın Haydarabad şehrinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da bir yolcu treniyle yük treni Haydarabad şehri yakınlarında çarpıştı. Yolcu taşıyan Jinnah Ekspresi çarpışma sonrasında raydan çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Federal Demiryolları Bakanı Shiekh Rashid Ahmed, "Bir sürücü, bir yardımcı sürücü ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti" dedi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve tüm yolcuların güvende olduğunu ifade eden Ahmed, konunun araştırıldığını ve bir saat içinde kısa bir raporun yayınlanacağını söyledi.

İstasyon Müfettişi Muhammad Rizwan, Karaçi'den Lahor'a giden Jinnah Express yolcu treninin Haydarabad yakınlarında bir yük treni ile çarpıştığını doğruladı. Rizwan, kesin kayıp sayısının henüz doğrulanamadığını ancak kurtarma ekiplerinin çarpışmada en az 3 kişinin öldüğünü bildirdiğini söyledi. - İSLAMABAD
Kaynak: İHA
Haydarabad, Pakistan, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:51 Kaçak maden ocağında akıma kapılan işçi toprağa verildi
18:48 Şuhut'ta şiddetli yağmur
18:32 Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
18:31 Kütahya'da bir genç sokak ortasında sopa ve kemerle dövüldü
18:14 FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 3 kişi tutuklandı
18:12 Bartın'da sel felaketi: 2 kişi kayıp
18:08 ByLock kaydı ortaya çıkan kadın serbest bırakıldı