Haberler » 3. Sayfa » Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler

Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

09.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Sargodha kentinde bir hemzemin geçitte bir trenle damperli kamyon çarpıştı. Kaza anında trenin raydan çıkması sonucu yardımcı makinistin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kamyon şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı belirtildi

Yolcu treninin Sargodha'dan 'a gittiği kaydedildi. - LAHOR

Pakistan, Lahor, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:32 Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:26 Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı - Haberler
15:25 Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın - Haberler
15:24 Alacak verecek meselesinde kan döküldü - Haberler
15:24 Cenazeye giden ailenin evini soydular - Haberler
15:15 Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı - Haberler
14:29 Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var - Haberler
14:28 Reşit olmadığı için bara alınmayan çocuk, mekana ateş etti - Haberler
14:13 Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı - Haberler
13:56 Yurttan kaçan kızlar, fuhuş batağına düştü - Haberler
9.12.2019 15:39:01