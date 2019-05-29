Pakistan'da Türk öğrenciler için Urduca yaz okulu

Pakistan
'daki Allame İkbal Üniversitesinde Türk öğrenciler için Urduca yaz okulu açıldı.
Üniversitenin Uluslararası İlişkiler ve Değişim Ofisi Direktörü Zahid Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk öğrenciler için açılan Urduca yaz okuluna ilişkin, "İlk etapta temmuzda 6 öğrenciyle yaz okuluna başlayacağız. Bu sayı yaz boyunca açılacak kurslarla artacak." dedi.
Eğitimin 6 haftalık olacağını ifade eden Macid, Allame İkbal Üniversitesinin ilk kez Türk öğrencileri kabul ettiğini belirterek, "Bu hem kardeş Türk halkından gelecek öğrencilerin Urduca eğitimine fayda sağlayacak hem de deneyimlerimizi paylaşmamız için ortam oluşturacak." diye konuştu. Türkiye
'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
da konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hayatın her alanında Türkiye ile Pakistan arasındaki bağı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Geçen ay üniversite ile Türk Öğrenci Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.
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Kaynak: AA