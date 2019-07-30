Haberler» Güncel» Haber

- Pakistan'da Uçak Düştü: En Az 17 Ölü

- Pakistan'da uçak düştü: En az 17 ölüİSLAMABAD - Pakistan'da askeri eğitim uçağı olağan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü, kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.

30.07.2019 21:40
- Pakistan'da Uçak Düştü: En Az 17 Ölü
- Pakistan'da uçak düştü: En az 17 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'da askeri eğitim uçağı olağan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü, kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan Ordusu Havacılık Birliği'ne bağlı bir eğitim uçağı Mora Kalu kenti yakınlarına düştü. Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, kazada 5'i askeri personel olmak üzere en az 17 kişinin öldüğü belirtildi. Yetkililer, kazanın olağan bir eğitim uçuşu sırasında olduğunu kaydederken, uçağın modeli ve kazanın nedeni hakkında açıklamada bulunmadı. Kaza nedeniyle 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer uçağı kullanan 2 pilotun da hayatını kaybettiğini belirtti.

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
02:48   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı