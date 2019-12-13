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Pakistan'da üniversite öğrencileri arasında kavga: 1 ölü

Pakistan'ın başkentindeki İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti.

13.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:58
'ın başkentindeki İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti.
Yerel medyaya göre, iki grup arasında, okulda düzenlenen etkinlikler nedeniyle kavga çıktı.
Bir öğrencinin havaya ateş etmesi sonucu sona eren kavga, akşam yurtlarda devam etti.
Yurttaki kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaşamını yitirdi, 12 öğrenci silahla veya demir çubuklarla yaralandı.
AA muhabirine konuşan öğrenciler, kavgaya karışanların Cemaati İslami Partisi ile Barelvi Hareketi taraftarları olduğunu söyledi.
İslamabad polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili 16 öğrencinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Pakistan'da üniversite öğrencileri arasında kavga: 1 ölü

Pakistan, kavga, Güncel

Kaynak: AA


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