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Pakistan'da yardım kuruluşları Kovid-19'la mücadelede önemli rol oynuyor

Pakistan'da yardım kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkin rol alıyor.

26.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:36
Pakistan'da yardım kuruluşları Kovid-19'la mücadelede önemli rol oynuyor
Pakistan 'da yardım kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkin rol alıyor.
Pakistan'ın en büyük yardım kuruluşlarından Al Khidmat Vakfı, gelir düzeyi düşük ailelere sabun, dezenfektan ve maskenin yanı sıra 15 gün yetecek kadar gıda yardımında bulunuyor.
Ülke çapında aynı zamanda yardım hastaneleri zinciri işleten vakfın toplum hizmetleri sorumlusu Gazi Sadaruddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından en çok işçilerin etkilendiğini ve en çok endişe ettikleri gıda konusunda gerekeni yaptıklarını belirtti.
Yardıma muhtaçlara ulaşmak için cep telefonu uygulaması
Ülkede 52 küçük ve büyük hastanenin salgınla mücadele ettiğine vurgu yapan Sadaruddin, uzun yıllar yardım faaliyetlerinde bulundukları için bu konudaki deneyimlerinin avantaj olduğunu söyledi.
Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi de yaptığı açıklamada, hükümete yardımcı olmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek 1500 ambulansın hazır beklediğini kaydetti.
Saylani yardım kuruluşundan yapılan açıklamada da yeni bir cep telefonu uygulaması sayesinde gıda ihtiyacı olanların bilgilerine ulaşabilecekleri duyuruldu.
Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlamanın, yaklaşık 200 milyonluk nüfusun yoksulluk sınırının altında yaşayan yüzde 25'ini etkilediği ifade ediliyor.
Pakistan'da şimdiye dek 1102 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, Güncel

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