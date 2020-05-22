Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada yerleşim bölgesine düştü.
22.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:33
Pakistan Uluslararası Havayoları'na ait en az 100 kişiyi taşıyan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada düştü. Lahor'dan kalkan PK-303 sefer sayılı yolcuğu uçağının Karaçi'de evlerin arasına düştüğü aktarıldı.
Jinnah Uluslararası Havaalanı (CAA), uçağın inişe geçmesinden 1 dakika önce iletişimin kesildiğini belirtti. - KARAÇİ
Kaynak: İHA