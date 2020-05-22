Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada yerleşim bölgesine düştü.

Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
22.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:33
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada yerleşim bölgesine düştü. Uçakta en az 100 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Pakistan Uluslararası Havayoları'na ait en az 100 kişiyi taşıyan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada düştü. Lahor'dan kalkan PK-303 sefer sayılı yolcuğu uçağının Karaçi'de evlerin arasına düştüğü aktarıldı.

Jinnah Uluslararası Havaalanı (CAA), uçağın inişe geçmesinden 1 dakika önce iletişimin kesildiğini belirtti. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Pakistan’da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden ’Yuh Yuh’ şarkısı çalınan Selda Bağcan’dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor Haber
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Haberler››3. Sayfa››Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:35: Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasının katillerini affetti - Haberler 14:35: Hararet yapan otomobile vatandaşlar 5 yangın tüpü boşalttı - Haberler 14:33: Ölüdeniz'deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor - Haberler 14:30: Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu - Haberler 14:27: AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan Siyasi Partiler Kanunu açıklaması Açıklaması - Haberler 13:16: Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz 13:16: Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz - Haberler 12:50: Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı 12:21: Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı - Haberler 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor