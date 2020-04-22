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Pakistan'daki 133 Türk vatandaşı ülkeden ayrıldı

Pakistan'da yaşayan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 133 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği seferle ülkeden ayrıldı.

22.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:32
Pakistan 'da yaşayan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye 'ye dönmek isteyen 133 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği seferle ülkeden ayrıldı.
TSİ 08.15'te havalanan uçakta yer alacak 133 kişiyi İslamabad Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkan Yardımcısı Abdul Muid uğurladı.
Bulundukları kentlerden İslamabad'a getirilen Türk vatandaşları, uçağa maske takarak bindi, uçuş ekibi ise koruyucu kıyafetler giydi.
Yolcuların Eskişehir'e indikten sonra çeşitli öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınacağını söyleyen Büyükelçi Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 140 yolcumuzu inşallah güzel bir yolculukla ülkemize ulaştıracağız. THY'ye bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yurdakul, yolcuları almak için İslamabad'a inen uçağın boş gelmediğine işaret ederek "Uçak gelirken Pakistanlı kardeşlerimiz için 20 bin maske, 50 bin tulum ve 100 bin yüz koruma maskesinden oluşan yardım paketinin bir bölümünü de getirdi. Bu da Pakistanlı kardeşlerimize Türkiye'nin bir desteği ve jesti olarak kayıtlara geçti." dedi.
Ayrıca sıtma tedavisinde kullanılan ancak Kovid-19 tedavisinde de başarılı sonuçlar veren 1 milyon tablet klorokin, THY uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.
THY'nin özle seferiyle Pakistan'dan ayrılan iş insanı Talha Uğurlu, "20 yılı aşkın süredir yaşadığım Pakistan'da ticari faaliyetlerle uğraşıyorum. Kovid-19 salgınından dolayı devletimizin düzenlediği seferle ailecek Türkiye'ye dönüyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.
Okuduğu İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesinin salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır eğitim vermediğini kaydeden Hamza Kaleli, "Türkiye'nin yardımlarıyla İslamabad'a ek sefer düzenlendi ve buradaki Türkler geri dönecek." ifadelerini kullandı. Pakistan’daki 133 Türk vatandaşı ülkeden ayrıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, Türkiye, Güncel
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