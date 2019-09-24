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Pakistan'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremde en az 19 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin hayatını kaybederken 300'den fazla kişi de yaralandı. Öte yandan sayıların artması ülkede endişeye neden oldu. Artçı sarsıntılar da bekleniyor.

24.09.2019 19:47

Pakistan sınırları içerisinde kalan Azad Keşmir bölgesinde bulunan Mirpur kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Yerel basına konuşan Bölge Komisyon Üyesi Raja Qaiser, deprem sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Qaiser, Sarsıntının, İslamabad, Rawalpindi, Sialkot, Murree, Jhelum, Charsadda, Swat, Abbottabad, Bajaur, Nowshera, Mansehra, Battagram, Torghar ve Kohistan'da hissedildiğini,gelen ilk bilgilere göre yaralı ve ölü sayısının artmasından korkulduğu, yolların da zarar görmesi nedeniyle yardımın gecikebileceğini belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi ve İl Afet Yönetim Otoritesi ise kurtarma operasyonlarını yürütülmesi ve depremin neden olduğu yıkım hakkında bilgi toplanması için çalışmalara başladı.

ARTÇI SARSINTILAR BEKLENİYOR

NDMA'dan yapılan açıklamada 24 saat içinde artçı sarsıntılarında da beklendiği kaydedildi. Pakistan Ordusunun Basın Birimi de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ordunun yardım faaliyetlerinin başladığını bildirdi. ISPR'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, bölgedeki deprem mağdurları için sivil idareye yardımda bulunması amacı ile acil kurtarma birliklerini seferber etti. Havacılık ve tıbbi destek ekipleriyle ordu birlikleri bölgeye gönderildi" denildi.

Pakistan'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremde en az 19 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Pakistan, Yaşam, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA

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