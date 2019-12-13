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Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki mülteci kampında yaşayan Afganlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:30Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın
'ın başkenti İslamabad'daki mülteci kampında yaşayan Afganlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İslamabad dışında yer alan ve Afgan Basti adı verilen kampta yaşayanlardan Sana Gul, Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafları için oy kullandı.
Hasan Ahmet ise kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına, kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafına oy verdi.
Varis Gani ise seçimini Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarından yana kullandı.

Ali Atmaca, Pakistan, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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