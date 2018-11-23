Pakistan'daki Çin Konsolosluğuna Düzenlenen Saldırıda Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Pakistan
'ın Karaçi
kentindeki Çin
Konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu'na düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Gerçekleştirilen terör saldırısını ise B elucistan bölgesinde Çin'in projelerine karşı çıkan ayrılıkçı bir direniş örgütü olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü üstlendi.
Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Görgü tanıkları ise olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söylemişti. - KARAÇİ
Karaçi,Pakistan,Çin Halk Cumhuriyeti