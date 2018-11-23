- Pakistan
'daki Çin
Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi
kentindeki Çin Konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu'na düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Gerçekleştirilen terör saldırısını ise B elucistan bölgesinde Çin'in projelerine karşı çıkan ayrılıkçı bir direniş örgütü olan Belucistan Kurtuluş Ordusu örgütü üstlendi.Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Görgü tanıkları ise olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söylemişti.
Karaçi,Pakistan,Çin Halk Cumhuriyeti