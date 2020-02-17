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Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Pakistan'ın Quetta şehrinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:28Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi

'ın Quetta şehrinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Patlamada ölenler arasında 2 de polis bulunuyor.

Pakistan medyası patlamanın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Shahra-e-Iqbal yolu üzerinde bulunan 'Basın Birliği' binası yakınında meydana patlamada 2'si polis 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan 5'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle civardaki bina ve araçların da zarar gördüğünü belitti. Öte yandan güvenlik güçleri olayı incelemek için bölgeyi kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamanın meydana geldiği bölgeden görüntüler

(Geçilen 2 görüntü DGS'de)



Pakistan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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