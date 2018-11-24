Pakistan'daki Saldırıda Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Pakistan
'nın Karaçi
şehrinde dün Çin
Konsolosluğu'nda meydana gelen saldırıda öldürenler arasında bir baba ve oğlunun olduğu öğrenildi.
Pakistan'nın Karaçi kentinde dün Çin Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Bugün ise öldürülenler arasında bir baba ve oğlunun da olduğu öğrenildi. Saldırı sırasında çıkan silahlı çatışma esnasında olay yerinde bulunan Niaz Muhammad (55) ile oğlu Zahir Shah (25) öldürüldü.
Hayatını kaybeden baba ve oğul için Ketta
kentinin doğusunda cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katıldı.
Belucistan eyaletinin Ketta kentinde yaşayan Peştunlardan olan Niaz Muhammed ve oğlu Zahir Shah'ın 10 yıldan uzun bir süredir Çin ile giyim sektörü üzerine çalıştığı ve vize almak için konsolosluğa gittikleri sırada saldırının yaşandığı öğrenildi.
Cuma günü düzenlenen saldırıda güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 polis memuru da hayatını kaybetmiş, saldırganlar ise öldürülmüştü. - KARAÇİ
Çin Halk Cumhuriyeti,Karaçi,Pakistan
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:39