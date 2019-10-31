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Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu treninde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

31.10.2019 13:15Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi
Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu treninde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan şehrinde bir yolcu treninde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği belirtildi. Patlama sonucu 3 vagonu yanan trenden kaçmak isteyen bazı yolcuların hareket halindeki trenden atladığı öğrenildi. Pakistan Demiryolu yetkilileri, yangının gaz tüpündeki patlamadan kaynaklandığını doğruladı.
(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan, Güncel

Kaynak: İHA

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