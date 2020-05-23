Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi

Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldiPakistan, (DHA)- Pakistan'da dün Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, havalimanına yakın bir noktadaki yerleşim yerine düştü.

23.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:13
Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi
Pakistan, (DHA)- Pakistan'da dün Lahor- Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, havalimanına yakın bir noktadaki yerleşim yerine düştü. Uçakta 99 kişinin bulunduğu belirtilirken; 97'sinin hayatını kaybettiği; 2'sinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı.
Pakistan'ın Lahor kentinden Karaçi kentine sefer yapan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Airbus A320 tipi PK-8303 uçuş kodlu yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı'na yakın bir noktada yerleşim bölgesine düştü. Uçakta 99 kişinin bulunduğu ve 97 kişinin kazada yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise sağ kurtulduğu belirtildi.
KAZA NASIL OLDU
Pakistan medyası, haberlerinde uçağın düştüğü anlara dair görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi. PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez, görgü tanığının ifadesine dayandırdığı açıklamada, uçağın birden fazla kez iniş yapmayı denediğini ancak başarılı olmadığını belirtti. Öte yandan, başka bir görgü tanığı ise uçağın önce bir baz istasyonu kulesine çarptığı ve ardından yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.
MÜCİZEVİ KURTULUŞ
Düşen uçakta bulunan Mohammad Zubair ve Zafar Masood adlı iki yolcunun kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Mohammad Zubair adlı yolcunun vücudunun yüzde 35'inde yanıklar olduğu, Zafar Masood'un ise vücudunda dört ayrı yerde kırıklar olduğu aktarıldı. Daha önce uçaktan çıkarıldığı düşünülen üçüncü kişinin ise uçağın düştüğü yerleşim bölgesinde yaşayanlardan birisi olduğu açıklandı.
ARSHAD MALİK UÇAK UÇUŞA UYGUNDU, DENETİMLERİ YAPILMIŞTI
PIA İcra Kurulu Başkanı Arshad Malik, kazaların olabileceğini ancak pilotların ve kabin ekibinin eğitimli olduklarını belirterek, 'Kazalar olur. Ama pilotlarımız bu tarz durumlar için eğitimliler. Bu uçakların bakımları ve kontrolleri yapılıyor. Uçağımızın gerekli denetimleri de yapılmıştı' ifadelerini kullandı. Malik, uçağın teknik olarak uçuşa uygun olduğunu da ekledi.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA TALEBİ
Pakistan Havayolları Pilotlar Birliği (PALPA), Karaçi kazasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılmasını talep etti. Palpa'dan yapılan açıklamada, uçağın uçuş öncesi kontrollerinin, uçuş ekibi ve pilotların da çalışma koşullarının da incelenmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, söz konusu soruşturmaya, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün ve Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu'nun da dahil edilmesi istendi. Palpa'dan yapılan açıklamada, 'Geçmişte yapılan soruşturmalara benzer soruşturmaları ve Palpa'nın dahil edilmediği soruşturmayı kabul etmeyeceğiz. Bunlar, Pakistan hava sahasını uçmak için en güvenli hale getirmek için uluslararası kabul görmüş hava güvenliği kurallarına uyarak Palpa'nın kaçınmaya çalıştığı talihsiz olaylardır' denildi.
DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI
Uçak kazasının ardından dünya liderlerinden Pakistan'a taziye mesajları gönderildi. Başta Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere çok sayıda lider ve yetkili taziyelerini sundu. Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teşekkür ederek, 'Bu trajik kaza ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bana ulaşan dünya liderlerine teşekkür ediyorum. Pakistan halkı bu desteğe ve birlikteliğe değer veriyor' ifadelerini kullandı. Pakistan’daki uçak kazasında can kaybı 97’ye yükseldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Pakistan, Karaçi, DHA, Güncel, Haber

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